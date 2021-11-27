Внаслідок зіткнення трьох авто у Деснянському районі столиці загинув чоловік (фото)

Легковик «Кіа» виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою та іншою автівкою, водій якої від отриманих травм помер у лікарні. Поліцейські затримали правопорушника та розпочали кримінальне провадження.

Вночі до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на вулиці Братиславська у Деснянському районі столиці. На місце події негайно прибули екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група главку з розслідування ДТП та «швидка».

За попередньою інформацією встановлено, що водій легковика «Кіа» не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою «Даф» та автомобілем «Шкода». Внаслідок зіткнення транспортних засобів, двох пасажирок легковиків та водія «Шкода» з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні, однак 41-річний чоловік від отриманих травм помер.

Правоохоронці затримали 26-річного порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та провели тестування на приладі Драгер, який показав відсутність алкоголю в його організмі.

Слідчим управлінням поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Затриманому повідомлено про підозру та слідчі вийшли до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва