Рашисти знову атакували Київ балістичними ракетами: є постраждалі в Дніпровському районі столиці

Сьогодні о третії ночі, російські загарбники завдавали удару балістичними ракетами по столиці України. За інформацією на цей час всі ракети були збиті. Попередня схожа атака, була о четвертій ночі 11 грудня.

За даними мера столиці Віталія Кличка, падіння уламків на лівому березі привело до кількох пожеж, є постраждалі.

У Дніпровському районі у дворі житлового будинку палають автівки. Екстрені служби прямують на місце. У Там же уламками ракети пошкоджений фасад житлового будинку. Відбувається евакуація мешканців. Також уламки ракети впали на приватний житловий будинок у Дніпровському районі. Там гасять пожежу.

У Деснянському районі на відкритій території палає уламок ракети. Пожежно-рятувальні служби працюють на місці.

У Дніпровському районі столиці наразі пʼятеро постраждалих. Трьох госпіталізували до медзакладів міста. Двом медики надали допомогу на місці.

У Дарницькому районі палає одноповерховий житловий будинок. Екстрені служби прибули на місце.