10 років позбавлення волі – вирок окупаційному «голові» Нижньосірогозької громади на Херсонщині

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Генічеської окружної прокуратури Херсонської області визнано винним у колабораціонізмі жителя регіону (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Йому судом призначено покарання – 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування або органах, що надають публічні послуги на строк 15 років з конфіскацією усього належного майна.

Доведено, що засуджений знаючи про агресивні воєнні дії рф проти України, добровільно погодився співпрацювати з ворогом.

У червні 2022 року він обійняв посаду так званого «голови військово-цивільної адміністрації Нижньосірогозького району», про що заявив місцевому населенню під час зустрічі у будинку культури.

Після призначення він схиляв керівників державних установ та закладів до співпраці з окупантами.

У взаємодії з представниками окупаційної влади держави-агресора чоловік виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, здійснював загальне керівництво закладами освіти, культури, охорони здоров’я.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося УСБ України в Херсонській області.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Генічеська окружна прокуратура