10 років позбавлення волі – вирок окупаційному «голові» Нижньосірогозької громади на Херсонщині
За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Генічеської окружної прокуратури Херсонської області визнано винним у колабораціонізмі жителя регіону (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Йому судом призначено покарання – 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування або органах, що надають публічні послуги на строк 15 років з конфіскацією усього належного майна.
Доведено, що засуджений знаючи про агресивні воєнні дії рф проти України, добровільно погодився співпрацювати з ворогом.
У червні 2022 року він обійняв посаду так званого «голови військово-цивільної адміністрації Нижньосірогозького району», про що заявив місцевому населенню під час зустрічі у будинку культури.
Після призначення він схиляв керівників державних установ та закладів до співпраці з окупантами.
У взаємодії з представниками окупаційної влади держави-агресора чоловік виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, здійснював загальне керівництво закладами освіти, культури, охорони здоров’я.
Спеціальне досудове розслідування здійснювалося УСБ України в Херсонській області.
Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.
Генічеська окружна прокуратураTweet