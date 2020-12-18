12 років тюрми присудили мешканцю Рахівщини за замах на вбивство поліцейського

Доведено вину мешканця Рахівщини у незаконному поводженні зі зброєю та посяганні на життя працівника поліції.

У ході слідства встановлено, що чоловік незаконно зберігав у своєму помешканні автомат Калашникова та набої до нього. У листопаді 2016 року з цієї ж зброї здійснив серію пострілів по працівниках Рахівського відділення поліції. Один із правоохоронців отримав вогнепальні поранення. У ході інциденту пошкоджено й приватний автомобіль.

Дії засудженого кваліфіковано за ч. 1 ст. 263, ст. 348 КК України.

Через намагання обвинуваченого затягнути розгляд провадження, заявлені ним численні відводи до складу колегії суддів та ряд інших обставин, які перешкоджали участі суддів у розгляді справи, кримінальне провадження протягом майже 4 років слухалось у чотирьох районних судах області.

Прокурор у дебатах просив для закарпатця 15 років позбавлення волі, враховуючи те, що він вже був раніше судимий за незаконне зберігання автоматичної вогнепальної зброї. Рішенням Мукачівського міськрайонного суду особі призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі. Своєї вини у скоєному чоловік так і не визнав.

Очікується набуття вироком законної сили, триває строк на апеляційне оскарження, повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. // Закарпаття онлайн