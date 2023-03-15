18-річну одеситку з шахрайським стажем затримали за підозрою у пограбуванні водія таксі

Дівчина, судима за шахрайство, забрала у чоловіка сімсот гривень та мобільний телефон і втекла. Правопорушницю правоохоронці оперативно розшукали. Їй загрожує позбавлення волі.

По дорозі до пункту призначення зловмисниця попросила у таксиста сімсот гривень готівкою, пообіцявши повернути йому цю суму переказом на банківський рахунок. Коли ж довірливий чоловік дав незнайомці не тільки гроші, а ще й свій мобільний телефон для здійснення нею транзакції, вона попросила зупинити автомобіль, вийшла і почала тікати.

Потерпілий спробував самотужки наздогнати дівчину, однак, коли вона зникла з поля зору, звернувся із заявою до поліції.

Вже наступного дня оперативники відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 розшукали правопорушницю. В якості речового доказу поліцейські вилучили у фігурантки гаджет таксиста, а от його гроші вона витратила.

«З’ясувалося, що одеситка має судимість за скоєння шахрайства. Цього разу слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили їй про підозру у грабежі, вчиненому повторно в період воєнного стану. Цей злочин передбачений ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. За клопотанням слідчих суд на час проведення досудового розслідування помістив підозрювану під варту», – прокоментувала старша слідча у справі Оксана Найденова.

Одеське районне управління поліції №1