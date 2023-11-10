$37 тисяч хабаря: столичні слідчі повідомили про підозру інженеру геофізичної компанії

За таку суму чоловік мав намір продати інформацію щодо розташування 750 точок нафтогазових родовищ України. В цілому підозрюваний планував продати інформацію щодо 67 тисяч таких точок, на суму понад 3 млн доларів США.

Протиправну діяльність працівника геофізичної компанії викрили слідчі Печерського управління поліції за оперативного супроводження працівників управління міграційної поліції у м. Києві, працівників Служби Безпеки України, спільно з працівниками кримінального аналізу столичного главку та під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури.

За даними слідства, організація в якій працював фігурант інженером, виконувала сейсморозвідувальні роботи з пошуку нафтогазових родовищ на території Львівської області. Чоловік, маючи доступ до автоматизованої системи вчинив несанкціоноване копіювання інформації щодо місцезнаходження родовищ нафти для подальшого продажу такої інформації. Для цього від підшукав «потенційного клієнта» та повідомив йому, що має інформацію щодо 67 тисяч точок нафтогазових родовищ на загальну суму понад 3 млн доларів США. Вартість однієї точки чоловік оцінював у 50 доларів.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому» під час передачі першого траншу, а саме 37 тисяч доларів за 750 точок нафтогазових родовищ. Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – киянин, 1999 року народження.

Нині слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 354 – підкуп працівника підприємства, установи чи організації та ч. 2 ст. 362 – несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано запобіжний захід – домашній арешт. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Києва