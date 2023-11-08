4 роки за ґратами отримала вінничанка за вбивство 3-місячного малюка через п’яну «необережність»

Вінницький міський суд Вінницької області за результатами оцінки наданих прокурором Вінницької окружної прокуратури доказів визнав винуватою 33-річну жительку Вінницької територіальної громади у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 119 КК України (вбивство через необережність).

Прокурором у суді доведено, що 17 квітня 2023 року обвинувачена запропонувала допомогти своїм сусідам у догляді за їх 3-місячним немовлям. Після чого, забравши дитину до себе цілу ніч розпивала спиртні напої у компанії двох друзів. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння на зупинці громадського транспорту з немовлям на руках, не втримавши його, допустила падіння малюка на землю. Після чого не вжила заходів щодо звернення за медичною допомогою, а навпаки – намагалася приховати вчинений злочин. У результаті отриманих травм 3-місячний хлопчик помер.

У суді обвинувачена свою вину визнала повністю.

Усі обставини вчинення кримінального правопорушення судом визнано доведеними та жінку засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 119 КК України до покарання у виді 4 років позбавлення волі.

На цей час вирок законної сили не набрав.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури