$40 тис. за сприяння в отриманні дозволу на будівництво у Бучанському районі – затримано столичного підприємця

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано керівника столичного консалтингового підприємства за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, керівник підприємства вимагав від представника житлового кооперативу 40 тис доларів США за забезпечення прийняття начальником відділу архітектури та містобудування рішення про надання містобудівних умов та обмежень для будівництва житлового будинку на території Бучанського району, користуючись дружніми стосунками з ним.

У разі відмови у передачі грошових коштів, він погрожував, що використає свої зв’язки для створення перешкод у наданні дозвільної документації.

Його затримано правоохоронцями під час отримання чергової частини неправомірної вигоди – 17 тис. доларів США.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Також перевіряється причетність службових осіб органу місцевого самоврядування до вчинення цього злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Києві.

Київська міська прокуратура