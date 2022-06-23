Адвоката судитимуть за шахрайське заволодіння двома квартирами у столиці вартістю понад ₴2,5 млн.

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно адвоката за фактом шахрайського заволодіння двома квартирами у Шевченківському та Печерському районах столиці загальною вартістю понад 2,5 млн гривень (ч. 4 ст. 190 КК України).

Згідно матеріалів слідства, адвокат разом зі спільниками підробили правовстановлюючі документи на дві квартири у місті Києві, згідно яких адвокат нібито набув право власності на це нерухоме майно.

У подальшому, використовуючи підроблені документи, зловмисник зареєстрував за собою право власності на вказані квартири у державного реєстратора та продав їх добросовісним покупцям за понад 2,5 млн гривень.

Вказані незаконні дії були викриті у ході досудового розслідування та підтверджені доказами. З метою недопущення подальших незаконних дій на квартири накладено арешт.

Наразі обвинувальний акт відносно адвоката скеровано до суду. Матеріли щодо його спільників виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура