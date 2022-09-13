Арештовано майно білоруських та російських підприємств майже на 300 мільйонів гривень

Наразі вирішується питання про передачу арештованого майна – вертольота, авіаційного турбореактивного двигуна та інших авіазапчастин – на потреби Збройних сил України.

Співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції здійснюють оперативний супровід у кримінальному провадженні, розпочатому за ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що до початку повномасштабної збройної агресії рф проти України на кілька українських підприємств для здійснення ремонту були завезені вертоліт і частини несучих гвинтів до нього, а також авіаційний турбореактивний двигун.

З’ясовано, що замовники ремонтних робіт – міністерство оборони республіки білорусь та білоруські підприємства – постачають військову та іншу техніку для потреб збройних сил рф. До одного з підприємств Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки застосувало санкції.

Водночас викриті російські підприємства тісно співпрацюють із федеральною службою військ національної гвардії та міністерством внутрішніх справ рф, а також управлінням справами президента країни-окупанта.

Наразі судом накладено арешт на завезений гелікоптер та запчастини до авіації на суму майже 300 млн грн. Вживаються заходи для передачі арештованого майна на потреби Збройних сил України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Служби безпеки України. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

Слідчі дії проводяться за матеріалами Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби України.

Національна поліція України