Битва за пакунок: у Житомирі поліція розслідує замах на вбивство

22 червня мешканці багатоповерхівки почули постріл і одразу зателефонували на «102». До такої розв’язки призвів конфлікт між сусідами. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Житомирського райуправління.

За вказаною заявником адресою поліція зафіксувала факт замаху на вбивство.

У ході з’ясування обставин вияснилося, що 53-річний мешканець даного будинку залишив свій пакунок на лавці й відійшов на декілька хвилин, а коли повернувся, то своїх речей не застав.

Сусіди повідомили, що торбину забрав інший житель будинку, який проживає на першому поверсі. Пограбований чоловік почав наздоганяти сусіда, щоб повернути свої речі, але наткнувся на агресію. Пенсіонер не збирався повертати викрадене і між чоловіками зав’язалася сварка.

Тоді ж пенсіонер повернувся до квартири, взяв револьвер для відстрілу гумових куль і здійснив постріл прямо в обличчя сусідові. Чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепальної рани.

Під час огляду помешкання кривдника, поліцейські виявили та вилучили більше 500-т набоїв, револьвер.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За такі дії йому загрожує позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Розслідування проводиться за ч. 1 ст. 115 КК України (Замах на вбивство), ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 КК України (Замах на грабіж).

Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Житомирської області