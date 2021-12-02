Чиновника Державної судової адміністрації викрито у заволодінні десятками млн. грн. при бюджетних закупівлях

СБУ проводить комплексні заходи щодо запобігання та нейтралізації загроз несанкціонованого втручання до електронних інформаційних систем держустанов. У ході слідчо-оперативних дій викрито схему закупівлі неякісного обладнання для потреб Державної судової адміністрації.

За попередніми даними, збитки бюджету становлять майже 51 млн грн.

Встановлено, що протиправну діяльність упродовж 2016-2018 років організували начальник одного з управлінь Державної судової адміністрації та керівниця приватної компанії.

Учасники оборудки закуповували за штучно завищеними цінами засоби для протоколювання судових засідань та відеоконференцій.

Проте, за оцінками експертів, технічні характеристики придбаного обладнання не відповідають вимогам захисту інформації.

За матеріалами СБУ, обом організаторам оборудки повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом мір запобіжних заходів.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

Заходи із викриття незаконної діяльності проводили співробітники Департаменту кібербезпеки СБУ спільно із детективами НАБУ та за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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