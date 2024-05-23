Чоловік, який у Святошинському районі викрав авто з парковки, проведе за гратами п’ять років і два місяці

При оголошенні вироку суд також врахував раніше невідбуте фігурантом покарання за зберігання наркотичних засобів.

Нагадаємо, з заявою про зникнення автомобіля «Мерседес Спрінтер» його 33-річний власник звернувся наприкінці березня цього року. Чоловік повідомив, що залишив транспортний засіб біля продуктового магазину й пішов по справам, а коли повернувся – не виявив його на місці.

Оперативники Святошинського управління поліції за декілька годин розшукали підозрюваного та вилучили транспортний засіб. Виявилось, що порушник скористався тим, що власник автівки залишив її не зачиненою. Фігурант проник всередину салону та за допомогою запасних ключів завів двигун й поїхав з місця, доки його не затримали співробітники поліції.

Тоді слідчі, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили 44 – річному чоловіку про підозру за ч.1 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом та скерували обвинувальний акт відносно фігуранта до суду.

Вироком Святошинського районного суду міста Києва чоловіка було визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення та, враховуючи раніше не відбуте фігурантом покарання за зберігання наркотичних засобів, засуджено до п’яти років і двох місяців позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва