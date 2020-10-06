Чоловікові, який пограбував та катував співмешканку, обрали запобіжний захід

За процесуального керівництва Вінницької місцевої прокуратури повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України, 30-річному уродженцю смт. Черкаське Новомосковського району Дніпропетровської області.

За даними слідства, підозрюваний, будучи раніше судимим за вчинення злочинів проти власності, познайомився в Інтернет мережі через сайт знайомств з 33-річною місцевою мешканкою з метою збагачення за її рахунок. За час їхнього спільного проживання підозрюваний шляхом зловживання довірою потерпілої заволодів її коштами в сумі близько 90 тис. грн, а також таємно викрав належне їй майно на суму близько 19 тис. грн.

Крім того, правопорушник, з метою залякування потерпілої та примушування до продовження їх відносин й подальшого збагачення за її рахунок, незаконно позбавив її волі, що супроводжувалося умисним заподіянням фізичного та морального страждання.

Слідчим суддею Вінницького міського суду задоволено погоджене прокурором клопотання слідчого та до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури