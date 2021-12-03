Cудитимуть директора харківського ТОВ, який заволодів бюджетними коштами при будівництві амбулаторії

Обласною прокуратурою затверджено та направлено до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах та за фактом службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Станіслав Пієв, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році між однією з сільських рад Харківського району Харківської області та харківським ТОВ укладено договір про проведення робіт з будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини у Харківському районі.



У подальшому директор ТОВ, який достовірно знав, що роботи не виконані, склав та підписав акти приймання виконаних робіт та отримав на рахунок ТОВ бюджетні кошти на загальну суму майже 800 тис. грн, завдавши тим самим майнової шкоди сільській раді на вказану суму.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури