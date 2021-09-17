ДАБІ перед ліквідацією навидавала рекордну кількість дозволів на будівництво

Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) в останні два тижні свого існування (1-15 вересня) видала 431 дозвіл на виконання будівельних робіт.

Це майже у півтора раза більше, ніж за весь попередній місяць, свідчать дані Реєстру будівельної діяльності.

Кількість дозволів, виданих ДАБІ за 15 днів вересня, майже втричі перевищує показники минулого року за цей період (153). При цьому зараз ДАБІ видавала дозволи на будівництво навіть у вихідні. За минулі чотири вихідні вересня ДАБІ видала 149 чинних дозволів на будівництво. Раніше ДАБІ не видавала дозволів у вихідні дні, свідчать дані реєстру.

В останні дні своєї роботи ДАБІ нібито видавала дозволи на будівництво навіть вночі, повідомляв у Фейсбуці експерт з містобудування Георгій Могильний.

Зокрема, ДАБІ дозволила Національному авіаційному університету Києва побудувати дев’ятиповерховий ЖК на 1 659 квартири з підземним паркінгом. Цей ЖК будуватимуть по просп. Любомира Гузара, 1. За цією ж адресою знаходиться і сам університет.

Також ДАБІ видала дозвіл на будівництво ЖК компанії Позняки-Жил-Буд в Києві по бул. Лесі Українки, 7-9. Запланована висота будівлі – 34 поверхи. При цьому будівництво житла в цьому районі суперечило Генплану міста, писали Наші Гроші.

ДАБІ – один з найкорумпованіших органів в Україні, заявляли президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Колишній прем’єр-міністр Олексій Гончарук оцінював тіньовий ринок ДАБІ майже в 100 млн грн на рік. У березні 2020-го прем’єр-міністр Шмигаль анонсував реформу ДАБІ. Службу повинні були ліквідувати протягом декількох місяців. Її повноваження повинні передати трьом новим органам і максимально автоматизувати процес будівництва. Зокрема, реєстрація та здача об’єктів в експлуатацію повинна буде проходити онлайн і без прямої участі людей. 15 вересня ДАБІ офіційно припинила діяльність, а весь персонал звільнили. // Діло