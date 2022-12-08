ДБР викрило у Житомирській податковій спробу звільнити «заднім числом» затриманого сьогодні на хабарі посадовця установи

Працівники ДБР виявили під час обшуків сфальсифікований наказ про звільнення із займаної посади викритого сьогодні на хабарництві заступника начальника одного з управлінь Державної податкової служби в Житомирській області з 06 грудня 2022 року. При цьому з аналогічними реквізитами у відомстві зареєстровано інший за змістом наказ.

ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримали його під час отримання хабаря. Посадовець опікувався надходженням до бюджету акцизного збору з певної групи товарів.

Відкрито кримінальне провадження за фактом службового підроблення та заздалегідь не обіцяне приховування злочину (статті 366 та 396 КК України).

У ході розслідування перевірятиметься інформація щодо свідомої фальсифікації керівництвом ГУ ДПС в Житомирській області задля сприяння уникненню підозрюваним відповідальності за тяжке корупційне правопорушення.

Нагадаємо, податківець вимагав гроші у приватного підприємця за не притягнення його до адміністративної відповідальності. Гроші підприємець мав заплатити за те, що податківці «заплющать очі» на порушення норм податкового законодавства, виявлені під час перевірки підприємства.

ДБР затримало посадовця під час отримання 200 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Кримінальне провадження відкрито за статтею одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

ДБР