До 10 років позбавлення волі загрожує 23-річному жителю Чортківського району за вбивство

Слідчі Головного управління Нацполіції Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розпочатому щодо 23-річного жителя Скалатської громади, якого підозрюють у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого. Молодик під час суперечки до смерті побив свого знайомого.

Подія трапилася у серпні цього року.

Жителя села Більче-Золоте було знайдено мертвим з явними ознаками насильницької смерті. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, до смерті призвела закрита черепно-мозкова травма з переломом кісток черепа, крововиливами над і під мозкові оболонки та речовину головного мозку.

Поліцейські у вчиненні злочину запідозрили 23-річного односельця загиблого. З‘ясувалося, напередодні чоловіки разом вживали алкоголь і між ними виникла конфліктна ситуація. Зловмисник декілька разів вдарив потерпілого у голову, що й спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Крапку у цій кримінальній історії поставить суд. Згідно санкцій інкримінованої статті 23-річному підозрюваному загрожує позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області