До 11 років ув’язнення засуджено правоохоронця з Волині, який застрелив сусіда з табельної зброї

За матеріалами ДБР Ковельський міськрайонний суд виніс вирок колишньому місцевому правоохоронцю, який застрелив сусіда з табельної зброї у власній квартирі.

Наприкінці лютого 2023 року правоохоронець запросив до себе на вечерю сусіда, якого знає з дитинства, щоб віддячити за ремонт авто. Застілля з алкоголем затягнулося до пізньої ночі.

Близько 3 години сусід зібрався йти додому. Поки той взувався у коридорі, правоохоронець взяв у кімнаті табельну зброю і вистрелив чоловікові в груди. Від отриманих поранень потерпілий через місяць помер у лікарні.

Обвинувачений розповів у суді, що пострілу не пам’ятає, а отямився вже в кайданках. Підсудний попросив вибачення у матері та дружини загиблого та заявив, що готовий понести справедливе покарання.

Суд визнав фігуранта винним у вбивстві та незаконному придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів (ч. 1 ст. 115 КК України, ч. 1 ст. 263 КК України) і засудив до 11 років позбавлення волі.

Також він має відшкодувати моральну шкоду у розмірі 1 млн грн родині загиблого.

Процесуальне керівництво здійснювала Волинська обласна прокуратура.

ДБР