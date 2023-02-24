Довічне ув‘язнення загрожує двом харків‘янам, які передавали ворогу інформацію про патріотів та місця дислокації ЗСУ
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо жінки та чоловіка за фактом державної зради, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).
За даними слідства, наприкінці лютого цього року 49-річна харків’янка почала спілкуватись зі своїм колишнім чоловіком, який є бойовиком так званої «ЛНР».
Залишившись у гарних стосунках, чоловік попросив жінку допомогати йому збирати інформацію про патріотично налаштованих мешканців Харківської області.
Жінка запропонувала допомогати їй своєму 49-річному знайомому, на що той погодився. Спільними зусиллями вони шукали інформацію про громадян, які сприяють ЗСУ та правоохоронним органам у війні РФ проти України. Після цього зрадники передавали інформацію через месенджер бойовику так званої «ЛНР».
У липні минулого року обвинувачена також почала спілкуватись з працівником Головного управління Генерального штабу ЗС РФ, від якого отримала завдання — передавати інформацію про пересування сил та засобів ЗСУ на території Харківського регіону.
Жінка спільно з 49-річним знайомим збирали відомості, а після цього відображали на карті місця розташування українських військових та передавали співробітнику ГУ ГШ ЗС РФ та бойовику «ЛНР».
Крім того, обвинувачена отримала додаткове завдання від представника країни-агресора: зібрати детальну інформацію про співробітників СБУ, які дислокуються у Чугуївському районі.
Виконати доручення ворожа поплічниця не встигла: правоохоронці затримали обох інформаторів.
Наразі обвинувачені перебувають під вартою. Справу розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.
Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратураTweet