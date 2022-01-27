Двоє загиблих, одна людина травмована ─ водія судитимуть за п’яне ДТП на тернопільщині

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно водія, що у стані алкогольного сп’яніння вчинив ДТП, в якому загинули 2 людей, ще 1 травмовано (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

За матеріалами слідства, близько 1 години ночі 24 жовтня 2021 року автомобіль Mitsubishi- GALANT, під керуванням нетверезого водія, вилетів на узбіччя дороги поблизу с. Шибалин Тернопільського району, де зіткнувся з електропорою й перекинувся.

Внаслідок ДТП загинули 2 пасажирів авто, 1 пасажирку госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.

Обвинувачений у скоєнні злочину перебуває під вартою.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури