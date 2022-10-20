Директору Департаменту комунальної власності м. Києва та його першому заступнику повідомлено четверту підозру

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру Директору Департаменту комунальної власності м. Києва та його першому заступнику у службовій недбалості та зловживанні службовим становищем, в наслідок якої територіальна громада столиці недоотримала кошти за оренду комунальних приміщень (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, між Департаментом комунальної власності м. Києва, громадською організацією та підприємцем були укладені 3 договори про передачу в оренду комунальних приміщень на вул. Олеся Гончара та вул. Пушкінській для розміщення громадської організації та офісу.

Надалі, діючи всупереч інтересам служби, посадові особи згаданого Департаменту створили комісію та склали акти щодо звільнення від орендної плати орендарів у незаконний спосіб та у розріз із умовами договорів оренди.

Надалі вказані акти за підписами першого заступника Директора Департаменту комунальної власності надійшли на адресу балансоутримувача із вказівкою про припинення нарахування орендної плати, що свідчить про умисне зловживання посадовцем службовим становищем в інтересах орендаря.

При цьому складення вказаних актів не передбачено чинним законодавством, а порядок вирішення спорів в частині придатності об’єкта оренди до використання за цільовим призначенням відноситься до компетенції суду.

Таким чином, внаслідок службової недбалості з боку директора Департаменту комунальної власності та зловживання владою його першим заступником щодо звільнення орендарів від орендної плати у спосіб, не передбачений законодавством, територіальній громаді міста Києва завдано збитків на суму понад 140 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводження ГВ з протидії системним загрозам управління державою УЗНД ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Раніше, Директору Департаменту комунальної власності м. Києва та його першому заступнику прокуратура повідомила про підозру за трьома іншими епізодами, пов’язаними з порушеннями при нарахуванні орендної плати за користування комунальним майном.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура