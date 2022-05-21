Экс-депутат Харьковского горсовета и проректор ХНУ убил в Турции двоих своих детей — СМИ

В турецкой Алании гражданин Украины убил двух своих детей. Об этом сообщили местные паблики.

“Инцидент произошел около 08:30 утра, женщина кричала, что ее муж зарезал ее детей ножом и попросила помощи у жителей района. Соседи услышав крики женщины о помощи, сообщили о ситуации в экстренный вызов 112. После сообщения на место происшествия было направлено большое количество полиции и медицинских бригад”, — говорится в сообщении, которое на своей странице в Facebook опубликовал администратор группы в соцсети Владимир Котко.

Медики, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть 4-летнего мальчика и его 6-летней сестры. Подозреваемого задержали на месте происшествия. Женщина рассказала, что они приехали из Украины и снимали квартиру, она жила внизу со свекровью, а муж жил наверху с детьми. Стало известно, что муж пытался убить свою жену, но женщина сбежала и заперлась в комнате.

“Из Харькова они. Такая чудесная девочка была Танюшка, общительная. Даже не верится, что вчера она с детьми игралась, сегодня ее нет. Отец был в глубокой депрессии, принимал антидепрессанты”, — написала пользовательница Ума Гельбах.

Как стало известно Newsroom из собственных источников, речь идет об Алексее Навроцком. 37-летний мужчина с отличием окончил ХНУ им. Каразина по специальностии “банковское дело”. С 2009 по 2014 работал в аппарате Верховной Рады помощником нардепа. Дважды избирался депутатом Харьковского райсовета, а в 2015 году прошел в Харьковский городской совет, числился во фракции “За Харків, за Відродження”. До войны занимал пост проректор по научной работе ХНУ им. Каразина. С марта находился в отпуске, который взял “за свой счет”. // Newsroom