Етнічну злочинну групу затримали за підозрою у крадіжці майже на чверть мільйона гривень з павільйону на промтоварному ринку

Правопорушники забрали речі з торговельного контейнера і зачинили його, повісивши на двері нові замки замість пошкоджених, аби ніхто відразу не помітив злочину. Правоохоронці вилучили у зловмисників частину викраденого майна і повідомили їм про підозру. За скоєне чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції звернулася приватна підприємиця і повідомила, що у своєму павільйоні на промтоварному ринку вона виявила чужі навісні замки і нестачу 34 тюків зі шкарпетками, лосинами та колготами, вартістю майже 250 тисяч гривень.

Спільними заходами співробітники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області й Одеського районного управління поліції № 2 встановили, що до злочину причетні двоє жителів Одеського району етнічного походження.

Спільники ретельно спланували свої дії – заздалегідь обрали торговельний контейнер, вдень запаркували мікроавтобус на території ринку, до якого мали вантажити викрадений товар, а вночі скоїли крадіжку. Щоб не привертати уваги до обікраденого павільйону і згаяти час правоохоронців, вони повісили на нього нові замки замість зламаних.

За силової підтримки батальйону поліції особливого призначення у правопорушників були проведені санкціоновані обшуки, в ході яких слідчі вилучили частину викраденого майна, а самих фігурантів затримано.

Під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури поліцейські повідомили чоловікам про підозру у таємному викраденні чужого майна, тобто крадіжці, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, поєднаній з проникненням у сховище, вчиненій в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікуються за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Підозрюваних затримано в процесуальному порядку. Слідчі клопочуть про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до даного злочину, та місцезнаходження решти викраденого майна.

Відділ комунікації поліції Одещини