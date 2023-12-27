Глава Федерації настільного тенісу виїхав з України як волонтер і не повернувся

Функціонер перебуває за кордоном.

Президент Федерації настільного тенісу України (ФНТУ) Олександр Зац виїхав із України як волонтер і не повернувся, інформує NGL.media.

У цьому статусі він залишив країну ще влітку минулого року і досі не повернувся.

Повідомляється, що чиновник виїхав з України у напрямку Угорщини за системою “Шлях”. З моменту виїзду Зац у зворотному напрямку кордон не перетинав.

За інформацією джерела, звернення з проханням надати президенту ФНТУ дозвіл на перетин кордону до Херсонської ОВО надсилала львівська громадська організація “Українська націонал-патріотична молодь”. Її голова Петро Рапіта повідомив, що Зац виїжджав на їхнє звернення, але нібито вже повертався до України та привозив тактичні речі для військових.

Нагадаємо, “Шлях” є спеціальною системою, за допомогою якої водії призовного віку можуть перетинати кордон та здійснювати перевезення для потреб ЗСУ, а також возити ліки та гуманітарну допомогу. // Дзеркало тижня