Горе-грабитель на мотоцикле вырвал сумку у женщины и, убегая, влетел в припаркованное авто

В Киеве неудачно закончилась попытка побега злоумышленника с места ограбления на проспекте Правды. Горе-грабитель не смог скрыться с места преступления на мотоцикле и врезался в припаркованный автомобиль.

Женщина, которая возвращалась домой около 22 часов услышала как за ней едет мотоцикл. Внезапно водитель вырвал у нее из рук сумку и пытался скрыться. Женщина подняла шум. А нападающий, не справившись с управлением, въехал в припаркованный автомобиль Chevrolet. Об этом Информатор узнал от Патрульной полиции Киева.

За несколько минут патрульные прибыли на вызов, чем спасли незадачливого грабителя от возмущенных событием прохожих. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у мужчины несколько мобильных телефонов и три кошелька.

К тому же инспекторы заметили у задержанного признаки наркотического опьянения, от прохождения освидетельствования мотоциклист отказался.

На руководителя составили протоколы по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и постановление по ч.2 ст.126 (Управление транспортным средством без документов) КоАП. Вероятного нападающего инспекторы передали следственно-оперативной группе Подольского района.