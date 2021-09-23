Група осіб відповідатиме за звернення за злочинним впливом до «смотрящого»

За скоєне подружній парі та їх спільникові може загрожувати до семи років ув’язнення.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області Нацполіції викрили протиправну діяльність мешканців регіону з кримінальним минулим. Жінка та двоє чоловіків після особистого конфлікту з громадянином вирішили йому помститися та отримати у вигляді моральної компенсації 50 тисяч гривень.

У зв’язку з тим, що ця особа перебувала у слідчому ізоляторі, звернулися за допомогою до знайомого — одного з так званих «смотрящих» за спецустановою. «Кримінальний авторитет», використовуючи свій злочинний вплив, повинен був змусити утриманця віддати кошти. Проте його планам завадили поліцейські.

23 вересня на підставі отриманих доказів слідчі поліції Київської області повідомили жінці та двом чоловікам про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 255-3 (звернення за застосуванням злочинного впливу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Київська обласна прокуратура.

Нагадаємо: на Закарпатті підозру повідомили підприємцеві, який також звернувся до «смотрящого, аби він змусив чоловіка повернути 7500 доларів США «неіснуючого боргу».

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України