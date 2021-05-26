Керівника стратегічного держпідприємства «Арсенал» підозрюють у незаконній приватизації приміщень

Слідчі теруправління ДБР у Полтаві за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру директору Казенного підприємства спеціального приладобудування (КП СПБ «Арсенал»), який завдав збитків державі на понад 80 млн гривень.

Встановлено, що посадовець розробив злочинну схему для заволодіння приміщеннями підприємства, які не підлягали приватизації. На момент оборудки підприємство розробляло і виробляло оптичні і оптико-електронні прилади для космічної, авіаційної та наземної техніки військового і цивільного призначення в Україні.

Попри заборону приватизації приміщень стратегічного підприємства, зловмисники розробили схему їх незаконного привласнення та заволодіння земельними ділянками, на яких вони розташовані.

Для втілення запланованого підозрюваний залучив інших осіб, серед яких посадовці Фонду державного майна України та Національного космічного агентства України.

За такою схемою у 2010 році майже 10 тис. квадратних метрів приміщення одного з корпусів КП СПБ «Арсенал» було продано підконтрольній юридичній особі, чим державі завдано понад 80 млн гривень збитків.

Керівник КП СПБ «Арсенал» підозрюється у незаконній приватизації державного майна (ч. 2 ст. 233 КК України).

ДБР