Керівництво управління Пенсійного фонду Хмельниччини судитимуть за вимагання коштів у підлеглих

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно посадовців Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, вчиненої злочинною організацією (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст.255 КК України).

За даними слідства, начальник Головного управління, яка очолювала установу майже 20 років, розробила злочинний план одержання від підпорядкованих працівників частини їхньої заробітної плати – надбавки за інтенсивність праці. Для цього вона залучила ще чотирьох своїх підлеглих – заступника начальника Головного управління та трьох керівників структурних підрозділів, які мали здійснювати контроль за обліком нарахування вказаної виплати та її надходженням членам угруповання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими СУ Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області, за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Хмельницькій області та Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора