Керівники та учасники злочинної організації заволоділи майном громадян на 8 млн. грн.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох керівників та девʼятьох учасників злочинної організації, які шляхом обману заволоділи нерухомим майном жителів міста Києва та Київської області.

Їм інкриміновано створення злочинної організації, керівництво такою організацією та участь у ній, заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що учасники злочинної організації заволоділи об’єктами нерухомого майна громадян. До її складу входили власники фінансових компаній, приватний нотаріус, помічник приватного нотаріуса, а також інші особи.

Учасники злочинної організації підшуковували людей літнього віку і тих, хто перебував у скрутному фінансовому становищі. Після цього входили до них в довіру. Вони пропонували вигідні кредитні позики під заставу нерухомості і надавали на підпис документи, за допомогою яких перереєстровували нерухомість на себе або ж втягували потерпілих у борги.

Зазначена в кредитних договорах сума була в рази вища від фактично отриманої потерпілими. Введені в оману потерпілі, не знаючи детального змісту документів, підписували договори купівлі-продажу житла на користь одного з учасників злочинної організації і не отримували їх оригінали чи копії.

Внаслідок шахрайського заволодіння на території міста Києва та області встановлені збитки потерпілим на суму понад 8 млн грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Департаменту карного розшуку Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора