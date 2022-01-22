Киберпреступники выставили на продажу базу персональных данных граждан Украины из «Дії»

Вчера вечером на одном из хакерских форумов, неизвестные киберпреступники, выставили на продажу предполагаемую базу персональных данных граждан Украины. Они предлагают данные от нескольких государственных ведомств. Первая часть — это сервис diia.gov.ua.

Формат данных: SQL, JPG, JSON (Содержит расширенную информацию о гражданах, включая их документы (кодировка base64)

Таблица «Пользователи»: с данными от ФИО, имейла и телефона до практически всех личных данных включая номера паспортов и айди-карт. Количество записей: 2,6 млн.

Файлы в таблице: В поле предварительного просмотра содержатся base64 закодированные JPG низкого качества паспортов, удостоверений личности, водительских прав, военных билетов, дипломов и сертификатов и т.д. Количество записей: 13,5 млн.

Табличные подписи: В поле signed_data содержится JSON с расширенной информацией о гражданах, включая их документы. Количество записей: 4.1 млн.

Выложенные сэмплы очень похожи на настоящие данные.

Хакеры также опубликовали исходные коды портала diia.gov.ua.