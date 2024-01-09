Викрито двох колаборанток, які під час окупації села на Ізюмщині закликали жителів підтримувати рашистів

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом жінкам 44 та 34 років за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

1 квітня 2022 року російські військові окупували с. Іванчуківка Ізюмського району.

Дізнанням встановлено, що дві місцеві мешканки активно підтримували «нову владу».

Вони публічно агітували людей підтримувати російську федерацію та її збройні формування.

Жінки також закликали односельчан до співпраці з окупаційною владою, бо, на їх думку, «з росією краще живеться».

Правоохоронці викрили шанувальниць «руського миру».

Дізнання — СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура