Киянин закликав до геноциду українців та виправдовував російську військову агресію     

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно мешканця столиці за фактами поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування російської військової агресії проти України, глорифікація її учасників та розповсюдження матеріалів із публічними закликами до геноциду українського народу та вчинення дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України (ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 442, ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний у квітні-червні 2022 року створив та адміністрував у соціальних мережах акаунти, на сторінках яких публікував матеріали, що виправдовують збройну агресію рф проти України та містять заклики до насильницької зміни меж території України.

Також підозрюваний поширював матеріали із глорифікацією осіб, які здійснюють збройну агресію Російської Федерації проти України, а також розповсюджував матеріали із публічними закликами до геноциду українського народу.

Обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Пресслужба Київської міської прокуратури