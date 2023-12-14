Любителям заборонених феєрверків на Новий рік «світить» до ₴34 тис. штрафу

Під час дії воєнного стану в Україні заборонено використовувати феєрверки та будь-яку іншу піротехніку. За порушення можуть виписати штраф розміром до 34 000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на аналітичне дослідження Опендатабот .

Скільки порушень зафіксовано у 2023 році

За результатами дослідження Опендатабот, зафіксували щонайменше 21 випадок покарання за використання піротехніки від початку повномасштабного вторгнення.

Найбільше таких рішень було в Києві. Друге місце посідають Дніпровщина та Одещина, третє – Харківщина. Пік порушень припадав на січень і серпень 2023.

Покарання за порушення

За використання піротехніки під час війни карають трьома способами: штрафами, виправними роботами чи позбавленням волі. Вирок залежатиме від додаткових обставин.

Наприклад, у лютому 2023 року чоловіка в Одесі засудили за використання феєрверків до п’яти років і трьох місяців позбавлення волі, оскільки в нього вже був “умовний термін”.

Якщо порушення здійснили в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, така обставина вважається обтяжувальною. Відповідно й покарання буде застосоване більш жорстке.

Штрафи за салюти під час війни в Україні

Стаття 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності) – штраф від 17 000 до 34 000 гривень.

Стаття 182 КУпАП (порушення вимог щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання тиші в населених пунктах і громадських місцях) – штраф від 85 до 255 гривень , для посадовців та підприємств – від 255 до 510 гривень.

, для посадовців та підприємств – Стаття 195-6 КУпАП (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) – штраф від 1 020 до 1 700 гривень з конфіскацією піротехнічних засобів.

з конфіскацією піротехнічних засобів. Стаття 296 КК України (хуліганство) – штраф від 17 000 до 34 000 гривень, арешт на термін до шести місяців, або обмеження волі на термін до п’яти років.

Штрафи за порушення комендантської години

Нещодавно в Україні посилили покарання за порушення комендантської години.

Якщо в цей час людина перебуває на вулиці, її може затримати патруль для перевірки та з’ясування обставин. При наявності документів порушнику зроблять попередження та відпустять.

Якщо документів немає, поліція має право затримати громадянина та доставити до відділку для встановлення особи.

За порушення комендантської години передбачено штраф від 8 500 до 17 000 гривень. При повторному порушенні протягом року – від 17 000 до 34 000 гривень.

Суб’єктам господарювання загрожує відповідальність при порушенні спеціального режиму світломаскування чи режиму роботи під час дії воєнного стану. Штраф – від 51 000 до 102 000 гривень. При повторному порушенні протягом року – від 170 000 до 340 000 гривень.