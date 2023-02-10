Мешканець Київщини вчинив розпусні дії щодо 11-річної дитини

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактами вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи та хуліганства (ч. 2 ст. 156, ст. 296 КК України).

В селі Білогородка Бучанського району 8 лютого чоловік підійшов на вулиці до 11-річної дівчинки та почав демонструвати її свій статевий орган.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється Бучанським районним управлінням поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура