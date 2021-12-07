Мешканця Черкащини підозрюють у ґвалтуванні 7-річної дівчинки та виготовленні порно

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Офісу Генерального прокурора мешканцю Черкаської області повідомлено про підозру у розбещенні та ґвалтуванні 7-річної дівчинки, а також виготовленні і розповсюдженні зображень порнографічного характеру за її участі (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 301 (у редакції закону України № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 301-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, будучи родичем дівчинки, користувався її безпорадністю. Він ґвалтував дитину та неодноразово виготовляв фото- та відеоматеріали за її участі. Дитячу порнографію зберігав та збував на форумах мережі «DarkNet».

Під час обшуку на його комп’ютері правоохоронці виявили порноконтент за участі малолітньої дитини, у тому числі відео її ґвалтування.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Протиправну діяльність припинено прокурорами спільно зі співробітниками Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора