Мешканця Чернігівщини засуджено до 15 років позбавлення волі за вбивство подружжя

Ухвалою Чернігівського апеляційного суду від 18 травня 2023 року залишено без змін вирок Ніжинського міськрайонного суду стосовно мешканця Ніжинського району за умисне вбивство двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі.

Судом установлено, що 13 квітня минулого року, мешканець с. Плиски Ніжинського району, перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння, маючи особисті неприязні відносини з потерпілими, на території власного домоволодіння за допомогою незареєстрованої рушниці, умисно здійснив по одному пострілу в життєво важливі частини тіла потерпілих, заподіявши їм несумісні з життям тілесні ушкодження.

Обвинувачений категорично заперечував умисність своїх дій та стверджував, що діяв в стані сильного душевного хвилювання, викликаного поведінкою потерпілих, з якими раніше вже мав сварки.

Проте апеляційний суд погодився з доводами сторони обвинувачення, вказавши, що досліджені судом докази, у тому числі покази очевидців події, беззаперечно спростовують версію сторони захисту. Зокрема, обстановка місця вчинення подвійного вбивства, спростувала твердження сторони захисту про насильницьке вторгнення потерпілих до оселі обвинуваченого та вчинення насильства відносно останнього.

Судом враховано, що обвинувачений після вчинення злочину зник з місця події та переховувався від правоохоронців, у зв’язку з чим перебував протягом місяця у розшуку, вчиняв активні дії з приховування знаряддя вчинення злочину.

Вирок набрав законної сили.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури