мільйонні збитки на ремонті дитячого закладу оздоровлення: повідомлено про підозру третьому учаснику злочинної схеми

Підозрюваний є кінцевим бенефіціаром ряду будівельних підприємств, які були залучені до реконструкції оздоровчого комплексу. Перебуваючи у змові із директором закладу та підрядником, він завищив вартість будівельних робіт, спричинивши близько 3,5 млн грн збитків місцевому бюджету.

Слідчими Подільського управління поліції здійснюється досудове розслідування за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння майном службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Правоохоронці встановили, що у квітні 2018 року між директором дитячого закладу та підрядником було укладено договір на проведення капітального ремонту та реконструкції корпусів оздоровчого комплексу, розташованого у Київській області.

У подальшому виконавець надав замовнику акти прийому виконаних робіт із вказаними завідомо неправдивими відомостями та суттєвим завищенням вартості обсягів робіт, а також кількості використаних будівельних матеріалів. Внаслідок вказаних протиправних дій, місцевому бюджету територіальної громади міста Києва було спричинено збитків на суму понад 3,5 мільйони гривень.

За вказаним фактом підряднику та директору дитячого оздоровчого комплексу, слідчі повідомили про підозру. Наразі правоохоронці встановили, що до розкрадання коштів також причетний 53-річний уродженець республіки Білорусь, який фактично є кінцевим бенефіціаром ряду будівельних підприємств, які були залучені до реконструкції табору.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва третьому фігуранту оголошено про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва