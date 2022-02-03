Молодик викрав у жінки сумку з документами і телефоном та оформив на жертву вісім кредитів

Фігуранту слідчі повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, йому загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

Наприкінці минулого року житель Первомайська викрав жіночу сумку, в якій знаходився мобільний телефон потерпілої, її документи та записи з ПІН-кодом до банківської картки і кодом до інтернет-банку, чим і скористався зловмисник. Від імені жінки 18-річний аферист оформив низку мікро-онлайн кредитів й отримав загалом майже 13 тисяч гривень.

Потерпіла дізналась, що має вісім кредитів не одразу, а через деякий час — коли вона відновила сім-картку і їй почали телефонувати кредитори з приводу заборгованості. Тоді й повідомила в поліцію.

Провівши ряд розшукових та слідчих дій, поліцейські встановили шахрая.

Місцевому мешканцю, який вже притягувався до кримінальної відповідальності, слідчі поліції за погодженням із процесуальним керівником Первомайської окружної прокуратури вручили повідомлення про підозру у вчиненні восьми епізодів шахрайських дій, а також інкримінують крадіжку та несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1 та 2 ст. 361 ККУ).

За вказані злочини зловмиснику загрожує ув’язнення на строк до шести років.

Слідство триває.

Первомайський районний відділ поліції Миколаївської області