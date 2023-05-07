Мукачівця за розбійний напад на ювелірний магазин засудили до 9 років 6 місяців ув’язнення

За публічного обвинувачення Закарпатської обласної прокуратури мукачівця засуджено до 9 років 6 місяців позбавлення волі за скоєння розбійного нападу на ювелірний магазин (ч. 4 ст. 187 КК України).

Йдеться про подію, що трапилася в липні 2011 року в м. Берегове. Як встановлено в судовому засіданні, обвинувачений у складі групи осіб здійснив розбій, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, а саме – ювелірними прикрасами. Громадяни завчасно спланували злочин, а задля конспірації одягнули сонцезахисні окуляри та шоломи, приховуючи обличчя. Поки спільник чекав на вулиці, мукачівець увірвався до приміщення магазину та, погрожуючи продавчині пістолетом, наказав віддати товар.

Встановлено, що того дня зловмисники заволоділи золотими виробами – ланцюжками, перстнями, сережками, підвісками – на загальну суму майже 420 тис. грн.

Обвинувачений, який під час розслідування злочину визнавав свою вину, у суді намагався заперечити причетність до скоєного. Попри це, колегія суддів призначила йому реальну міру покарання та ухвалила конфіскувати усе належне чоловіку майно, крім житла. Триває час на оскарження вироку. Водночас матеріали щодо спільника мукачівця виділені в окреме провадження.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури