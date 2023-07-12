На 11 років ув’язнили жителя Бердичівського району, який жорстоко вбив приятеля

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Бердичівської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Його засуджено до 11 років позбавлення волі.

У суді доведено, що злочин проти життя людини 55-річний житель Бердичівського району скоїв у серпні минулого року.

Події того рокового дня спочатку розгорталися буденно. Обвинувачений запросив до себе давнього приятеля для роботи по господарству: нарубати дров та допомогти роздати односельцям трьох кошенят. А перед тим, як завше, прикупили алкогольних напоїв, добряче «посиділи» та ще й пригостили сусіда, який зайшов у справах.

Конфлікт між потерпілим та господарем виник пізно увечері, коли обоє вже були у стані алкогольного сп’яніння. Тоді обвинувачений схопив сокиру та заподіяв 41-річному приятелю смертельних ударів, вкоротивши чоловікові віку.

На суді фігурант розповів свою версію про те, що він не причетний до вбивства, а тіло приятеля виявив, коли повернувся увечері додому з Бердичева, куди нібито пішки ходив за горілкою.

Проте суд критично оцінив такі покази обвинуваченого, сприйнявши сказане за намагання приховати реальні події.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Вирок не набув чинності та може бути оскаржений в апеляційній інстанції.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури