На Берегівщині затримано місцевого жителя, який вчинив стрілянину на вулиці

Вчора, 29 травня, близько 17:10 до поліції звернувся представник територіальної оборони Берегівського району. Чоловік повідомив, що зупинив порушника, який поводить себе неадекватно та встиг здійснити кілька пострілів у повітря.

За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група та працівники групи реагування патрульної поліції, які встановили попередні обставини події. Відомо, що 38-річний місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, почав нецензурно висловлюватися на вулиці. Коли отримав зауваження від перехожого, порушник дістав з кишені пістолет «Флобер» та здійснив кілька пострілів у повітря.

Зупинили неправомірні дії зловмисника представники місцевого підрозділу територіальної оборони. Працівники поліції, які працювали на місці події, помістили фігуранта до ізолятора тимчасового тримання та відкрили за цим фактом кримінальне провадження.

Кваліфікували дії затриманого за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто Хуліганство.

Правоохоронці вилучили пістолет та скерують його експерту для дослідження.

За скоєне 38-річному фігурантові загрожує до семи років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області