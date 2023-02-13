На блокпосту у Павлоградському районі поліцейські вилучили у водія кулемет і боєприпаси (фото)

Майже 1 тис. набоїв, ручний кулемет Калашникова, гладкоствольну рушницю та інші боєприпаси виявили правоохоронці у 58-річного водія автомобіля «Mitsubishi Pajero».

12 лютого близько 21:00 на одному з блокпостів поліцейські Павлоградського районного відділу поліції та військові Національної гвардії України зупинили для перевірки автомобіль та виявили боєприпаси і зброю.

Для документування злочину на місце прибула слідчо-оперативна група Павлоградського районного відділу поліції. Чоловіка доставили до відділу поліції для встановлення всіх обставин злочину. Виявлене направили на експертне дослідження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції