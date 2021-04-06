На Буковині викрили браконьєрів з незаконним «червонокнижним» уловом майже на ₴1,7 мільйона

Поліцейські спільно з рибоохоронними патрулем під час проведення превентивних рейдів у межах села Непоротово Дністровського району виявили та вилучили 166 особин риби веризуб. Цей вид вважається рідкісним та зникаючим, тому занесений до Червоної книги України.

Під час патрулювання та обстеження Дністровського водосховища у Кельменецькому районі поліцейські разом з інспекторами рибоохоронного патруля викрили двох громадян, які у період нерестової заборони незаконно виловлювали рибу, серед яких зникаючий вид — веризуб, який занесений до Червоної книги України. Свою протиправну діяльність чоловіки здійснювали у межах села Непоротово, використовуючи металевий човен та заборонені знаряддя лову.

Сума збитків, завдана державі, становить майже 1,7 мільйона гривень.

Правоохоронці задокументували протиправні дії правопорушників та склали на них протоколи за ч. 4 ст. 85 (Порушення правил використання об’єктів тваринного світу) та ст. 90 (Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області