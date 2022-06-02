На Дніпропетровщині злочинне угруповання засудили за розбещення, зґвалтування та створення порно за участі неповнолітніх
Кримінальні правопорушення викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам Дніпропетровщини спільно зі слідчим управлінням обласної поліції під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури. У січні минулого року правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували матеріали до суду.
Двоє організаторів разом із чотирма спільниками розбещували і ґвалтували неповнолітніх та створювали з їхньою участю порнографічні матеріали. Відзнятий протиправний контент продавали в Інтернеті. Серед причетних до злочинів були жінки, які примушували до такої діяльності власних дітей. Під час слідства працівники поліції встановили шістьох постраждалих осіб, яким було від 3 до 9 років на момент скоєння відносно них злочинів.
Суд закінчив розгляд кримінальних проваджень, відкритих за ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення організованою групою), ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 3 ст. 153 (Сексуальне насильство), ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ч. 4, 5 за ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).
Організаторів засуджено на 12 та 14 років позбавлення волі. Співучасників – від 5 до 13 років ув’язнення.Tweet