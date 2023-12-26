На Харківщині подружжя колаборантів обійняло керівні посади в окупаційній адміністрації та стало «зіркою» проросійських пабліків

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 44-річному чоловіку та 43-річній жінці у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

На Харківщині виявлено чергових колаборантів — подружжя з смт Козача Лопань.

Російські військові захопили селище в перший день повномасштабного вторгнення. Родина одразу обрала для себе шлях співпраці з ворогом.

Чоловік обійняв посаду «заступника голови тимчасової цивільної адміністрації Харківського району Харківської області». В його «компетенції» були питання інфраструктури, яку щоденно російська армія знищувала обстрілами.

У свою чергу, його дружина завідувала питаннями діловодства при окупантах та стала «начальником відділу документаційного забезпечення тимчасової цивільної адміністрації Харківського району Харківської області».

До того ж, подружжя стало відомим через активне згадування в окупаційних Телеграм-каналах. Чоловік «засвітився» у пості про чергове звинувачення окупантів в обстрілі Козачої Лопані з боку української армії.

Його жінка навіть встигла отримати «почётную грамоту за личный вклад в становление и развитие Харьковской области». Псевдовідзнаку колаборантці вручав особисто головний гауляйтер Харківщини.

Підозрювані переховуються від слідства на території держави-агресора, вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура