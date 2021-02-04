На Хмельниччині судитимуть директора КП, якого викрили на отриманні 2 тисяч доларів хабаря

Нагадаємо, у жовтні 2020 року слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області спільно з колегами з обласного управління стратегічних розслідувань Нацполіції за процесуального керівництва обласної прокуратури задокументували факт вимагання та одержання неправомірної вигоди директором комунального підприємства однієї із об’єднаних територіальних громад Хмельниччини.

Зловживаючи службовим становищем, посадовець вимагав у одного з підприємців 2 тисячі доларів США у якості винагороди за позитивне вирішення питання щодо передачі йому в оренду для використання у підприємницькій діяльності приміщень та земельної ділянки площею понад 20 га, які є об’єктами комунальної власності.

Після одержання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 1,5 тис доларів США чиновника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області вже закінчили досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням). Обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області