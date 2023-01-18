На Хмельниччині на 8 років ув’язнено ексголовбуха КП, який привласнив ₴1,6 млн.

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За публічного обвинувачення Окружної прокуратури міста Хмельницького суд визнав винним колишнього головного бухгалтера одного із комунальних підприємств Хмельницької міської ради у привласненні 1,6 млн грн коштів територіальної громади (ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 362 КК України).

Його засуджено до 8 років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю та обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на строк 3 роки та з конфіскацією всього майна, окрім житла.

На Хмельниччині до 8 років за ґратами засуджено колишнього головного бухгалтера комунального підприємства, який привласнив 1,6 млн грн

Прокурори в суді довели, що з листопада 2016 по жовтень 2018 року бухгалтер вносив у банківські платіжні системи підприємства завідомо неправдиві відомості про зарахування на свій картковий рахунок «заробітної плати» та перераховував кошти на власну користь.

Суд зобов’язав засудженого відшкодувати усі завдані збитки.

Офіс Генпрокурора

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