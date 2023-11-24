На Кіровоградщині у злочинного угруповання вилучено 370 кг канабісу

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури затримано трьох учасників злочинного угруповання, які займалися вирощуванням конопель та виготовленням особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 та ч. 2 ст. 310 КК України).

За даними слідства, злочинне угруповання організував мешканець Дніпропетровщини. До нього залучив двох жителів Кіровоградської області. Незаконну діяльність вони розгорнули в лісопосадці на території однієї із громад Долинського району та у власних домоволодіннях.

Чоловіки з використанням спеціальної системи посіву й поливу вирощували нарковмісні рослини. Їх сушили та подрібнювали, а згодом збували канабіс на території обох регіонів.

Правоохоронці провели низку обшуків за адресами проживання учасників угруповання та в їхніх автомобілях. За їх результатами вилучили 370 кг канабісу, грошові кошти, вакуумні пакувальники, мобільні термінали.

За цінами «чорного ринку» вартість вилученого наркотовару складає близько 80 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Операцію з документування протиправної діяльності проведено спільно з УБН ГУНП в Кіровоградській області, слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області та за силової підтримки спецпідрозділів РПОП.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора