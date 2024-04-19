На Кіровоградщині за хабарництво судитимуть керівника та юрисконсульта навчального закладу

Посадові особи вимагали та отримали від підприємця грошові кошти у сумі 2 тисячі доларів США за укладання договору оренди приміщення коледжу.

В ході досудового слідства поліцейськими, за оперативного супроводу УСБУ в Кіровоградській області та процесуального керівництва окружної прокуратури, встановлено, що обвинувачені, діючи за попередньою змовою, за умови отримання коштів, обіцяли позитивно вирішити питання про передачу в користування третім особам 18,5 м² цокольного поверху будівлі гуртожитку для здійснення підприємницької діяльності.

Для цього ними був виготовлений підробні договір передачі вказаної площі в оренду та «акт прийому-передачі» державної будівлі, що начебто надавало право у подальшому використовувати нежитлове приміщення, як житлове.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за ч.1 ст. 366 ККУ «Службове підроблення», ч.2 ст.28 ККУ та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років, з конфіскацією майна.

За матеріалами Олександрійського райвідділу

поліції Кіровоградської області